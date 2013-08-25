ذعر فى جامعة بنها بعد تسلل 5 مسلحين إلى كلية الهندسة

أصيبت جامعة بنها بحالة من الذعروالهلع عقب تسلل 5 مسلحين إلى مبنى كلية الهندسة الملاصق لمبنى المخابرات الحربية ونادى القضاة ، ما دفع الأمن إلى تعزيز تواجدها.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطاراً بالواقعة ، وبالفحص تبين أن إدارة الأمن المدنى بالجامعة تلقت بلاغاً من زين سرحان مدير إدارة الأمن المدني بالجامعة ، بتسلل 5 مسلحين من سور مبنى الكلية ليلاً .

انتقل على الفور فريق من الأمن المدنى بالجامعة والعقيد مصطفى قتة قائد فريق الازمات والطورئ بجامعة بنها وقامو بتمشيط مبنى الكلية مدعومين بافراد من الشرطة العسكرية ولم يجدو احد داخل الكلية

تم إبلاغ المسئولين عن مبنى المخابرات ومبنى نادى القضاة لتمشيط المبانى الخاصة بهم حيث انهم مجاورين تماما لمبنى الكلية خوفا من ان يكون تم زراعت اى متفجرات كما قامت اجهزت الامن المدنى بالجامعة بتمشيط مبنى الكلية بحثا عن اى اجسام غريبة داخل المبنى .