شرطة دبي تقبض على آسيويين وعربي يروجون المخدرات

ألقت الجهات المختصة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي القبض على رجل وامرأة " آسيويين " قدما إلى الدولة بتأشيرتي زائر .. بتهم جلب وحيازة و متاجرة وتعاطي المواد المخدرة.

وأوضح مسؤول أمني في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي .. "أنه بناء على معلومات دقيقة توفرت بشأنهما تؤكد ارتكابهما أفعالا إجرامية تتصل بالجلب والحيازة والمتاجرة والتعاطي للمواد المخدرة ..فقد تحرك فريق من الإدارة المختصة برئاسة أحد الضباط إلى المكان وداهم غرفة المتهمين في أحد الفنادق من منطقة نايف في دبي وتم إلقاء القبض عليهما متلبسين " م .ع .ع 33 سنة " و" أ . م 47 سنة التي تقيم معه في الغرفة " .. وذلك لحظة انتهاء المتهم الأول من تسليم ألفي قرص من عقار مخدر محظور تداوله في الدولة لأحد عناصر الشرطة من فريق المكافحة الذي لعب دور المشتري في هذه العملية.

وأضاف أنه أسندت للمتهم الأول تهمة جلب وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمتاجرة بها والاشتباه بتعاطيها وللمرأة تهمة جلب وحيازة المؤثرات العقلية والاشتباه بتعاطيها.

يشار إلى أن القوانين والتشريعات في دولة الإمارات تحظر الاتجار أو تداول العديد من المواد والعقاقير الطبية المخدرة إلا بموجب وصفات وتقارير طبية معتمدة أصولا تؤكد حاجة المريض إلى تلك الأدوية أو العقاقير يظهر فيها أنها صرفت له بقصد العلاج حصرا.

وفي عملية أخرى القت إدارة المكافحة القبض على مروجٍ للمخدرات في منطقة أبو هيل في دبي يدعى " خ . ب . خ 28 سنة عربي الجنسية " سبق وقبض عليه بتهمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في فبراير الماضي من 2013 .. ولكنه تمكن حينذاك من دفع التهمة عنه حين ادعى للمحكمة بأنه مريض ولديه وصفة طبية تؤكد حاجته للتداوي بنوع محدد من العقاقير المهدئة والمخدرة بقصد العلاج .. إلا أن الوقائع والمعلومات المتوفرة عنه وعن نشاطاته المشبوهة لدى الجهات الأمنية كانت تشير إلى عكس ذلك إذ يعتبر المتهم لديها من أصحاب السوابق وجميع المعلومات المتوفرة بشأنه تشير إلى أنه شخص ناشط في ترويج المخدرات بين الشباب بخاصة سواء كانوا مواطنين أو وافدين.

وتم إلقاء القبض عليه لحظة انتهائه من عمليتي استلام و تسليم كمية من الحشيش المخدر إلى المشتري الوهمي الذي أدى دوره أحد عناصر فريق مكافحة المخدرات السريين في شرطة دبي ثم انتقل فريق العمل إلى إمارة عجمان حيث مقر سكن المتهم وقام بتفتيشه بحضوره وبالتنسيق مع الجهات المختصة في شرطة عجمان فعثر على كمية متنوعة من الأقراص والمواد المخدرة إضافة لما ضبط في حوزته آنفا.

وفي السياق ذاته أبدى المصدر الأمني في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي أسفه لتورط بعض الشباب في هذه الأفعال الإجرامية التي من شأنها أن تؤثر سلبا في حياة كل منهم وتفسد وتدمر الحياة الآمنة للشباب الذين من حولهم .. منوها بدور الرعاية الأسرية من قبل الوالدين للأبناء وأهمية متابعتهما لما يأتي به أبناؤهم من سلوكيات قد تتطلب تدخلهما في الوقت المناسب لتقويمها وتجنيبهم التورط في أعمال مسيئة يعاقب عليها القانون مما يتصل بالمخدرات.

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