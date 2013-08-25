اللواء المزينة يتفقد المبنى الجديد لمركز شرطة البرشاء

تفقد سعادة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، بحضور اللواء راشد المزروعي مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، المبنى الجديد لمركز شرطة البرشاء الذي يقع على امتداد شارع حيوي بالقرب من الجسر المقاطع لشارع حصة وشارع الخيل، وصمم لتغذي خدماته الأمنية المناطق الجديدة.



> وأكد سعادة اللواء المزينة أن المبنى الجديد لمركز شرطة البرشاء صمم وفق مواصفات هندسية عصرية تواكب التطور العمراني والحضاري الذي تشهده الدولة بصفة عامة وإمارة دبي بشكل خاص، ويوفر كافة الخدمات التي تحقق الرؤية المستقبلية للقيادة العامة لشرطة دبي وتوجهاتها كشرطة مجتمعية، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات من حيث سهولة الحصول عليها وسرعة توفيرها وتحقيق معايير الجودة في تقديمها للجمهور .



> وأكد سعادته ان موقع المركز الجديد يغطي المناطق الجديدة ويقع على شارع حيوي وامتداد للشارع الرابط الموازي لشارع الشيخ زايد ويعتبر رابط بين العاصمة أبوظبي وباقي إمارات الدولة.



> وأضاف ان المركز الجديد يعمل تحت مظلة الإدارة العامةللتحريات والمباحث الجنائية، من اجل نشر الأمن والأمان وبسط الطمأنينة للمواطنين والمقيمين في منطقة الاختصاص من خلال ملاحقة المجرمين وردع الخارجين عن القانون وكشف غموض الجرائم وتحقيق النتائج الايجابية الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة الرامية لخفض نسبة الجريمة وكشف مرتكبيها .



> وأشار سعادته إلى أن المركز الجديد يتشابه بالنسبة للخدمات الأمنية مع باقي مراكز الشرطة الأخرى ومقام على 3 طوابق ويضم مكتب المدير ونائبه وقسم خدمة المتعاملين وشعب الخدمات الجنائية والمرورية والإدارية وعلاقات المتعاملين والتواصل مع الضحية وقسم ضمان الجودة، بالإضافة إلى شعب التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء وإدارة المخاطر وتقييم الأداء المؤسسي وقسم الشؤون الإدارية وشعب التنسيق والمتابعة والخدمات والنقليات والمستودعات وامن المركز وإدارة الموارد البشرية والدعم الفني والتحديث المعلوماتي، وقسم المناوبة العامة وشعب التحقيق الجنائي والمروري والدوريات وقسم التسجيل الجنائي وشعب تدقيق البلاغات والتنسيق الجنائي والشيكات المرتجعة ودراسة الملفات والإصابات والوفيات والحرائق ، وقسم التسجيل المروري وما يضمه من شعب البلاغات والتقارير المرورية والتنسيق المروري، وقسم التوقيف وما يضم من شعب الحراسات والمتابعة والتنفيذ، واستراحة ومطعم وخدمات أخرى.

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