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لماذا بكت ديانا كرزون؟

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لماذا بكت ديانا كرزون؟ لماذا بكت ديانا كرزون؟

انفجرت سوبر ستار العرب ديانا كرزون بالبكاء فرحاً بأصدقائها الذين فاجأوها بحفل مقتضب في منزلها بمناسبة الذكرى العاشرة لتتويجها باللقب، وما زاد من سعادتها أنهم حضروا في اليوم نفسه الذي توجت فيه ديانا في برنامج "سوبر ستار" في نسخته الأولى، الذي عرض على قناة تلفزيون المستقبل وحظي باهتمام عربي واسع.

طلب أصدقاؤها منها لحظة دخولهم أن تعد لهم القهوة التركية، وأثناء انشغالها بتحضيرها في المطبخ، أسرعوا لتحضير "قالب الحلوى" المحاط بعشر شموع، وعندما عادت ديانا استقبلوها بأغنية ملحم بركات "على بابي واقف قمرين"، والتي كان لها صدى خاص بعد غنائها من قبل ديانا في المسابقة.

وأمام هذه المفاجئة لم تتمالك ديانا نفسها فذرفت عيناها بالدموع في هذا اليوم الذي يسجل تاريخ مولدها الفني على المستوى العربي حينما اختارها الجمهور الأردني والعربي "سوبر ستار" في منافسة حادة وشرسة مع منافستها السورية رويده عطية.

الاحتفالية التي أعدها أصدقاء ديانا المقربون كانت أيضاً لتهنئة كرازون بمناسبة عرض كليبها الجديد "خلص ولو"، والذي حظي منذ عرضه في أول أيام عيد الفطر بمتابعة كبيرة وثناء منقطع النظير من قبل جمهور ديانا خصوصاً على مواقع التواصل الإجتماعي.

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سيدتي