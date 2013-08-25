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خالد سامي: قدمت الكاركترات قبل المالكي والجراح

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خالد سامي: قدمت الكاركترات قبل المالكي والجراح خالد سامي: قدمت الكاركترات قبل المالكي والجراح

رفض الفنان خالد سامي وصف ما قدمه في إحدى حلقات "واي فاي 2" رمضان هذا العام بالتقليد، نافياً معرفته بفن التقليد، مشيرا إلى أنه وفي كل أعماله السابقة لم يقلد أي شخصية في المجتمع بل أنه يتقمصها ويرسم لها أبعاد خاصة بأسلوبه، من حيث الشكل والملابس والكلام، وبين أنه قدم من قبل العديد من الشخصيات والكاركترات لمصريين وسوريين ولبنانين قبل العديد من الفنانين مثل يوسف الجراح وفايز المالكي، مشدداً على أنه يبحث دائماً عن التنويع ويرفض التنميط في قالب واحد. وصرح أن مسلسله الكوميدي الجديد "عائلة الدكتور سعود" سيتم عرضه على شاشة التلفزيون السعودي قريباً، مبيناً أن العمل كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان إلا أن التلفزيون رأى تأجيله للعرض بعد عيد الفطر المبارك لزحمة الأعمال المقدمة. ولفت خالد إلى أن المسلسل كوميدي اجتماعي يناقش العديد من القضايا بشكل ناقد، موضحاً أنه عبارة عن "سيت كوم" مدة كل حلقة 20 دقيقة، تدور أحداثه حول طبيب نفسي عاش في أمريكا فترة وتزوج سعودية هناك وأنجب منها ولد وبنت، ثم عاد للسعودية وتزوج بامرأة أخرى وأنجب منها ولدين أيضاً، وتضطر الظروف الأسرة جميعاً الأب والمرأتين والأربعة أبناء أن يعيشوا سوياً في ، لتبدأً المفارقات والمواقف الكوميدية الناتجة عن الاختلاف الثقافي والحضاري بين السعودية والولايات المتحدة. المسلسل من إخراج خالد الطخيم، وبطولة: عبير أحمد وهيا الشعيبي وطلعت زكريا وروان العامر ومحمد العجيمي وسارة اليافعي.

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سيدتي

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