درة في مهمة خاصة مع ماكجيفر

تحل الفنانة التونسية درة ضيفة على برنامج جديد يتضمن الكثير من المغامرات والمخاطرة بجانب المتعة والتشويق للمشاهدين. ويصنف البرنامج الذي يحمل عنوان "أدرينالين" إلى نوعية الأكشن، فهو عمل يحبس الأنفاس، وتدور فكرته حول أحد المشاهير الذي يؤدي مهمة خاصة يدربه عليها المدرب المصري ورجل المغامرات عمرو (ماكجايفر) بواسطة فريقه.

ويعتمد البرنامج على مطاردات مثيرة بالسيارة يقوم بها عدد من المشاهير الذي سيقدِمون على تنفيذ مهمات خطرة سيتم عرضها بطريقة تصوير شيقة حيث يظهر خلال الحلقات هؤلاء النجوم يغامرون ويتسلقون ويهربون ويهرولون في مشاهد لم ينفذوها حتى في أكثر أعمالهم الفنية جرأة.

ويشارك في حلقات "أدرينالين"، الذي سيبدأ عرضه في شهر سبتمبر على قناة أبوظبي الأولى، عدد من نجوم التمثيل الشباب ومنهم: درة ورانيا يوسف وحسن الرداد وشريف سلامة وعمرو يوسف ورشا المهدي وخالد سليم وأحمد السعدني وأمير كرارة ونضال الشافعي ومحمود عبد المغني.