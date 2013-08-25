عهود تستعد لألبومها الأول

أكدت الفنانة السعودية الشابة عهود أنها تعمل حاليًا على تحضير ألبومها الغنائي الأول، الذي يتضمن العديد من المفاجأت، موضحة أنها أطلقت أغنية جديدة من الفلكلور المغربي بعنوان "امركتشي".

وصرحت أنها تعشق الفلكلور المغربي الأصيل، وأنها أرادت من خلال "امركتشي" أن تثبت قدرتها على الغناء بأكثر من لهجة، مشددة على أن الفنانة السعودية قادرة على تحقيق التميز إن أتيحت لها الفرصة. وعبرت عهود عن سعادتها بالحفاوة التي استقبل بها الجمهور أغنية "رأيك كذا" التي قدمتها مؤخراً، وتوقعت أن تحصد نجاحًا أكبر من خلال أدائها لأغنية "امركتشي".