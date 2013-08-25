Angelina Jolie: ما يحدث للأطفال السوريين يصيبني بالمرض

أصدرت الممثلة العالمية Angelina Jolie بياناً بصفتها السفيرة الخاصة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة عبرت فيه عن هول المأساة التي حلّت بالشعب السوري خاصةً الأطفال.

وقالت Angelina Jolie تعليقاً على ما يحدث في سوريا: "إن ما يحدث للأطفال السوريين يصيبني بالمرض".

وأضافت: "إن الأطفال يفقدون حياتهم في سوريا من دون ذنب اقترفته أيديهم في ظروف مروعة، فالآن هؤلاء الأطفال سيتم تسجليهم كلاجئين في ظروف يدمي لها القلب، فكل طفل منهم ضحية لصراع غير مبرر فهؤلاء الأطفال يحتاجون للطعام والمساعدة ولكن قبل شيء هم محتاجون للأمل".

وتابعت ان هناك مليون طفل سوري يناضلون من أجل البقاء على قيد الحياة، كلاجئين يعيشون في ظروف قاسية.