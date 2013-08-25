بنزيمة يريد الاعتزال في ريال مدريد

(إفي) - قال كريم جزيري، وكيل أعمال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إن عميله يسعى لإنهاء مسيرته الكروية في صفوف ناديه الحالي، ريال مدريد الإسباني.

وأشار جزيري، في تصريحات صحيفة، إلى أن العمل جار على تمديد تعاقد بنزيمة مع النادي الملكي لثلاثة مواسم، موضحا أن "كريم قد ينهي مسيرته في ريال مدريد، فريق أحلامه".

كما تطرق جزيري للشائعات التي ترددت بشأن انتقال بنزيمة الوشيك إلى أرسنال الإنجليزي، متأثرا بانتقال نجم توتنهام الإنجليزي جاريث بيل الوشيك إلى النادي الملكي.

وأوضح "لا نستطيع مكافحة الشائعات، ولكنني أؤكد لكم أن كريم لن يذهب إلى أرسنال، هم حتى لم يجروا اتصالات، كريم سيظل في مدريد".

وأكد "وصول بيل لن يمثل أي تهديد، كريستيانو رونالدو وبيل سيلعبان على طرفي الملعب، وكريم سيكون رأس الحربة".