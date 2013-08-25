أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بنزيمة يريد الاعتزال في ريال مدريد

Google+ Print
بنزيمة يريد الاعتزال في ريال مدريد بنزيمة يريد الاعتزال في ريال مدريد

(إفي) - قال كريم جزيري، وكيل أعمال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إن عميله يسعى لإنهاء مسيرته الكروية في صفوف ناديه الحالي، ريال مدريد الإسباني.

وأشار جزيري، في تصريحات صحيفة، إلى أن العمل جار على تمديد تعاقد بنزيمة مع النادي الملكي لثلاثة مواسم، موضحا أن "كريم قد ينهي مسيرته في ريال مدريد، فريق أحلامه".

كما تطرق جزيري للشائعات التي ترددت بشأن انتقال بنزيمة الوشيك إلى أرسنال الإنجليزي، متأثرا بانتقال نجم توتنهام الإنجليزي جاريث بيل الوشيك إلى النادي الملكي.

وأوضح "لا نستطيع مكافحة الشائعات، ولكنني أؤكد لكم أن كريم لن يذهب إلى أرسنال، هم حتى لم يجروا اتصالات، كريم سيظل في مدريد".

وأكد "وصول بيل لن يمثل أي تهديد، كريستيانو رونالدو وبيل سيلعبان على طرفي الملعب، وكريم سيكون رأس الحربة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع