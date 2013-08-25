تحليل – 3 صور تكشف كيف يستفيد سيتي من أجنحته الطائرة

سمير نصري وديفيد سيلفا وخيسوس نافاس.. 3 أجنحة يسعى مانويل بيللجريني المدير الفني لمانشستر سيتي لصنع توليفة فيها تكامل من إمكاناتهم غير المحدودة.

هذه التوليفة وضحت تحت أنظار الصور الإحصائية التحليلية الصادرة بشأن الدوري الإنجليزي، وذلك بعد مباراة سيتي ونيوكاسل التي انتهت بفوز رجال بيللجريني بأربعة أهداف.

في تلك المباراة شارك الثلاثي سيلفا ونصري ونافاس، سجل الاول وتألق الثاني والثالث في وسط ملعب سيتي.

ويقدم FilGoal.com كيف يصنع بيللجريني خطة تجعل الثلاثي يتكامل لخدمة مانشستر سيتي هجوميا:

1) ديفيد سيلفا

الجناح الأعسر الذي يلعب ناحية اليمين.. يدخل دوما بكرته للعمق، فيصبح صانع ألعاب مع تطور هجمة سيتي.

المنطقة التي يتحرك فيها ديفيد سيلفا هي عمق الملعب حول منطقة جزاء خصوم مانشستر سيتي، ويبدأ انطلاقاته دوما من الجبهة اليمنى.

2) خيسوس نافاس

نافاس يتحرك على الجناح الأيمن بشكل صرف، وهدفه من ذلك أن يفتح الملعب على مصراعيه لرجال المدرب التشيلي.

إذن، سيلفا يدخل العمق حول منطقة جزاء الخصوم، ونافاس يفتح الملعب على الجناح.

3) سمير نصري

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نصري يتحرك في العمق أيضا، لكن أقرب لثنائي الارتكاز منه لمهاجمي مانشستر سيتي.

هدف نصري هو إرسال الكرات الطولية، ربط ثنائي الارتكاز فرناندينيو ويايا توريه بديفيد سيلفا وخيسوس نافاس ومعهم سيرخيو أجويرو.