أبو عيانة: "قضاة من أجل مصر" سيخضعون للتحقيق

كتب : رحاب عبدالله الأحد 25-08-2013 11:52

صرح المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن أعضاء نادي القضاة بالإسكندرية، والمنتمين لتيار قضاة من أجل مصر، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، سيخضعون للتحقيق، شأن كافة المنتمين لهذا التيار، مشيراً إلى أن التحقيقات ستتم في سرية كاملة حتى يتم إعلان نتائجها.

وأضاف: "عدد القضاة المنتمين لهذا التيار بالإسكندرية يبلغ ستة قضاة، والتهم الموجهة لهم هي الإنشغال بالسياسة، والخروج عن عقيدة القضاء، والإساءة إلى العدالة، وعدم الحيادية، وإضاعة هيبة وموروثات القضاء".

وأشار إلى أن هؤلاء القضاة أطاحوا بحيادية العدالة، وتحدثوا بلسان القضاة داخل ميادين الجماعة، ومنهم من رمى القضاة بالتهم الباطلة والجزافية دون سند قانوني، بما يخل بمبادئ وأخلاق العمل، لافتاً إلى أنه من المتوقع توقيع أقصى العقوبة على هؤلاء القضاة، والتي ستكون بفصلهم وعزلهم بشكل نهائي.