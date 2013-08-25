أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

أبو عيانة: "قضاة من أجل مصر" سيخضعون للتحقيق

Google+ Print
أبو عيانة: "قضاة من أجل مصر" سيخضعون للتحقيق أبو عيانة: "قضاة من أجل مصر" سيخضعون للتحقيق

كتب : رحاب عبدالله الأحد 25-08-2013 11:52

صرح المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن أعضاء نادي القضاة بالإسكندرية، والمنتمين لتيار قضاة من أجل ، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، سيخضعون للتحقيق، شأن كافة المنتمين لهذا التيار، مشيراً إلى أن التحقيقات ستتم في سرية كاملة حتى يتم إعلان نتائجها.

وأضاف: "عدد القضاة المنتمين لهذا التيار بالإسكندرية يبلغ ستة قضاة، والتهم الموجهة لهم هي الإنشغال بالسياسة، والخروج عن عقيدة القضاء، والإساءة إلى العدالة، وعدم الحيادية، وإضاعة هيبة وموروثات القضاء".

وأشار إلى أن هؤلاء القضاة أطاحوا بحيادية العدالة، وتحدثوا بلسان القضاة داخل ميادين الجماعة، ومنهم من رمى القضاة بالتهم الباطلة والجزافية دون سند قانوني، بما يخل بمبادئ وأخلاق العمل، لافتاً إلى أنه من المتوقع توقيع أقصى العقوبة على هؤلاء القضاة، والتي ستكون بفصلهم وعزلهم بشكل نهائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017