وزير الطيران: خطط عاجلة للانتهاء من كافة أعمال التطوير في المطارات المصرية

كتب : حسن حسين منذ 24 دقيقة

أكد المهندس عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدني، أنه تم وضع خطة عاجلة للانتهاء من أعمال التطوير التي يشهدها مطار القاهرة الدولي وباقي المطارات المصرية والشركات التابعة للوزارة، للنهوض بصناعة الطيران في مصر ومواكبة التطورات العالمية التي تشهدها هذه الصناعة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم قبيل تفقد الوزير للإنشاءات الجارية بفندق "ميريديان" المطار، وأضاف وزير الطيران المدني أنه تم وضع خطط طويلة ومتوسطة الأجل للانتهاء من كافة المشروعات التي تنوي الوزارة أن تقوم بها، في الفترة المقبلة، ووفق جداول زمنية محددة.

وناشد وزير الطيران المدني، الجميع العمل على ترسيخ مبادئ الاستقرار حتى ينهض الوطن والجميع من كبوته، لافتًا إلى أن صناعة الطيران تأثرت شأنها شأن كافة الصناعات والأنشطة الأخرى بما يجري في مصر من أحداث.

وأوضح وزير الطيران أن من مهام الحكومة الجديدة إعادة الأمن والاستقرار إلى الوطن، مضيفًا "الجميع يعمل في مجاله لتحقيق هذه الأهداف، ولا إقصاء لأي فصيل سياسي أو أشخاص بسبب انتماءاتهم، فالمواطنون جميعًا سواء في كافة الحقوق، وعلينا العمل لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ البلاد".