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محافظ الوادي الجديد يحدد 6 جنيهات لسعر كيلو البلح هذا الموسم

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محافظ الوادي الجديد يحدد 6 جنيهات لسعر كيلو البلح هذا الموسم محافظ الوادي الجديد يحدد 6 جنيهات لسعر كيلو البلح هذا الموسم
خليفة: الجمعية الزراعية ومصنع المحافظة هما الدرع الواقي للفلاح

كتب : شرف غريب الأحد 25-08-2013 10:54

التقي اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد، مزارعي ومنتجي وأصحاب مصانع البلح الخاصة على مستوى المحافظة، لتحديد تسعيرة منتج البلح هذا العام، بحضور محمود شاذلي رئيس الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة، والعميد محمد شريف مدير مصنع البلح التابع للمحافظة.

وأصدر المحافظ قرارا عقب اللقاء، بتحديد تسعيرة منتج البلح لهذا العام، وهي (6 جنيهات للكيلو) وذلك بعد توافق جميع الحضور، حيث استمع المحافظ إلى كافة الآراء والمقترحات من المزارعين وأصحاب المصانع والمسؤولين بالمحافظة، الذين أكدوا أن هذا السعر مناسب ويضمن أن ينتفع الجميع بدءا من المزارع والمنتج وأصحاب المصانع، وأيضا المستهلك.

وأكد المحافظ أن منتج البلح هو سلعة استراتيجية للمحافظة، ويجب الحفاظ عليها بشكل يضمن استمراره بجودته العالية المعروفة، والقدرة على المنافسة العالمية بجدارة، وطالب أصحاب المصانع بإيجاد آلية لتسويق المنتج عالميا، وأن المحافظة لا تدخر جهدا للمساعدة في هذا وأننا سوف نقوم بتذليل جميع العقبات حتى تصل منتجاتنا إلى جميع الدول العربية والأوربية.

في نهاية اللقاء أكد المحافظ، أن الجمعية الزراعية المركزية ومصنع المحافظة هما الدرع الواقي للمزارع، ضد أي مستغل من أصحاب المصالح.

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