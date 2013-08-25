"المقاولون العرب" تؤكد سلامة أساسات أبراج وزراة المالية بعد احتراقها أثناء فض الاعتصامات

انتهاء الإصلاحات والترميمات آخر ديسمبر المقبل

كتب : عبدالعزيز المصري منذ 5 دقائق

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أنه تلقى تقريرا هندسيا من خبراء "المقاولون العرب" حول الوضع الإنشائي لأبراج وزارة المالية التي تعرضت لحريق وتدمير أثناء فض اعتصامات الإخوان، وأظهر التقرير عدم تأثر الأساسات والأعمدة والأسقف، فبعضها يحتاج لترميمات وبعضها لتدعيمات، مؤكدا أن المباني آمنة تماما، مشيرا إلى أن القطاع الهندسي بالوزارة أظهر أن ممرات التكييف المركزي كانت أحد أسباب انتشار الحريق للعديد من الأدوار بجانب امتداد الأدخنة للمباني بالكامل، ما أتلف بعض الأجهزة والمعدات، وسيتم اتخاذ تدابير لتأمين ذلك مستقبلا.

وقال جلال، إن عمليات إصلاح أبراج وزارة المالية ستنتهي مع نهاية ديسمبر المقبل،على أن يتم توزيع العاملين في برج رقم 2 وهو الأكثر تضررا بالحريق للعمل في الأبراج الأخرى إلى حين انتهاء الإصلاحات.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة ورؤساء المصالح التابعة للمالية وممثلي شركة المقاولون العرب التي تتولى عمليات الترميم والإصلاح.

وقال الوزير، إنه سيتم بالتعاون مع هيئة الأمن القومي إعادة تجهيز مركز إدارة منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية بمقر وزارة المالية ليعمل بصورة متكاملة وأكثر تطورا وكفاءة، وأشار إلى أن المركز انتقل حاليا إلى مراكز تبادلية خارج مقر الوزارة تابعة لشركة تشغيل تكنولوجيا المعلومات e-finance، كما أن عمليات الجمارك تدار من خلال المركز الرئيسي البديل لمصلحة الجمارك بالإسكندرية، لافتا إلى أنه طلب وضع خطط لإنشاء أكثر من مركز إلكتروني لمزيد من التأمين لعمليات الوزارة خاصة أن هذه المراكز مع اكتمال المنظومة الإلكترونية ستدير بالكامل دورة التدفقات المالية الحكومية.

وقال جلال، إن وزيري الإسكان والاتصالات قدما كافة المساعدات لدعم جهود إصلاح مقر المالية، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير الأجهزة والمعدات التالفة بسبب الحريق.

وعن أسطول النقل بالوزارة الذي تضرر في الحريق، أشار الوزير إلى أنه سيتم الاستعانة ببعض السيارات والأتوبيسات التابعة للجمارك لنقل الموظفين لمقر عملهم بالوزارة وطبقا لما تسمح به القوانين السارية.