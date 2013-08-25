2 سبتمبر أولى جلسات وقف “الجزيرة مباشر مصر والقدس العربية”

حددت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 2 سبتمبر لنظر أولى جلسات 4 دعاوى قضائية والتى طالبت جميعها بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر وقناة القدس العربية وقناة أحرار 25 يناير.

إختصمت الدعوى رقم 67743 لسنة 67 قضائية كل من وزيرى الإستثمار والإعلام ورؤساء قنوات الجزيرة مباشر مصر وأحرار 25 يناير والقدس بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن هذه القنوات لاتمتلك أى تراخيص للبث فى الوقت الذى قامت فيه بنشر وإذاعة أخبار خاطئة شوشت على مصر والمصريين جميعا.

كان مجلس الوزراء طلب من الجهات المعنية النظر فى مدى قانونية وشرعية وجود قناة الجزيرة مُباشر مصر، وشرعية مُمارستها للعمل على الارض المصرية وتوجهاتها التي لاقت استهجاناً من الشعب المصري لتهديدها لأمنه واستقراره ووحدته الوطنية.