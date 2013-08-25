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أكاديميون بغزة يدعون عباس إلى وقف المفاوضات فورا مع الاحتلال

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أكاديميون بغزة يدعون عباس إلى وقف المفاوضات فورا مع الاحتلال أكاديميون بغزة يدعون عباس إلى وقف المفاوضات فورا مع الاحتلال

دعت جمعية “أساتذة الجامعات في فلسطين” السلطة الفلسطينية إلى وقف المفاوضات فورا مع الاحتلال الاسرائيلي ، معتبرة أن الشعب الفلسطيني “تعرض خلال العقدين الماضيين لخديعة كبرى عنوانها محاولة التوصل إلى حل سلمي للصراع”.

وقال د.حسام عدوان رئيس الجمعية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد:”إننا في جمعية أساتذة الجامعات نعرب عن استغرابنا الشديد لموافقة فريق المفاوضات الفلسطيني على الذهاب لهذا الطريق الكارثي، الذي يودي بحاضر ومستقبل القضية”.

وأكد أن البيانات والتصريحات الرافضة للمفاوضات لا تكفي ولا تفيد، داعيا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى اتخاذ مواقف عملية حاسمة ضد استئناف المفاوضات.كما دعا حركة حماس إلى سحب التفويض الذي منحته ذات مرة إلى (الرئيس) محمود عباس بشأن المفاوضات، مؤكدا أن هذا التفويض كان خاطئا من الأساس، وأن سحبه يتطلب إعلانا مستمرا.

وطالب عباس بالتفكير في بدائل جدية ومجدية عن التفاوض، كمقاضاة الاحتلال الصهيوني على جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني.مشددا على ضرورة تنظيم فعاليات شعبية واسعة رافضة للمفاوضات في الداخل والخارج، للضغط على القيادة الفلسطينية وإجبارها على عدم المضي في طريق المفاوضات.

 

أ ش أ

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