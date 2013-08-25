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السلطان قابوس في طهران للوساطة بين الغرب وإيران

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السلطان قابوس في طهران للوساطة بين الغرب وإيران السلطان قابوس في طهران للوساطة بين الغرب وإيران

يقوم السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، اليوم الأحد بزيارة خاصة إلى إيران على رأس وفد رفيع المستوى تستغرق ثلاثة أيام. وقال بيان أذاعته وكالة الأنباء العمانية اليوم إن الزيارة تأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين.

بدرزها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن السلطان قابوس يعد أول زعيم يزور طهران منذ تولي الرئيس حسن روحاني منصبه. وذكرت مصادر في السفارة العمانية في طهران أن زيارة قابوس أبعد من كونها زيارة عادية وثنائية، إذ إن سلطنة عمان تسعى لاتخاذ خطوات أكبر في المسار الذي سلكته منذ أعوام كوسيط بين إيران وبعض الدول الغربية.

وقالت إن السلطان قابوس سوف يلتقي كلا من الرئيس حسن روحاني، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، كجزء من جدول أعماله في زيارته إلى طهران.

وقالت “إرنا” إنه نظرا لتوجهات حكومة روحاني في توسيع نطاق تعامل إيران مع دول المنطقة والعالم، فإن سلطان عمان سوف يسعى خلال هذه الزيارة للاستفادة من الفرصة التي أتاحتها الإيرانية الجديدة لاتخاذ خطوات أكبر على طريق الوساطة بين طهران وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وأضافت أن السلطان قابوس كان قد مهد من خلال وساطته بين طهران وعواصم أوروبية مرارا الأرضية لإطلاق سراح عدد من المواطنين المعتقلين للطرفين خلال الأعوام الأخيرة.

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