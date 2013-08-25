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بيرين سات تستمر بأخذ دروس في فنون القتال

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بيرين سات تستمر بأخذ دروس في فنون القتال بيرين سات تستمر بأخذ دروس في فنون القتال

بعد استمرارها لأكثر من أربعة أشهر في تعلم فنون القتال على أيدي مدربين متخصصين لإتقان فن الدفاع عن النفس وأداء مشاهدها القتالية بنفسها في مسلسل "الإنتقام"، بدلاً من الإستعانة بدوبليرة تؤدي عنها هذه المشاهد، قررت الممثلة التركية بيرين سات الشهيرة بفاطمة مواصلة أخذها هذه الدروس من تلقاء نفسها وعلى نفقتها الخاصة لمدة ساعتين أسبوعياً، لأنها منحتها إحساساً جميلاً بالثقة، ومنحتها لياقة بدنية عالية وحيوية فائقة، ولأنها تؤمن بضرورة تعلم المرأة اليوم فن الدفاع عن النفس قررت الإستمرار في تعلمها حتى إشعار آخر.

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سيدتي