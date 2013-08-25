القبض على الذراع اليمنى لـ"الظواهري" و3 من أشقاء زوجته

كتب : محمد بركات منذ 35 دقيقة

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، برئاسة اللواء جمال عبدالعال، القبض على داوود خيرت سليمان، الذراع الأيمن لمحمد الظواهري، باحدى الشقق بمدينة نصر.

وقال مصدر أمنى إنه تم القاء القبض على خيرت، وبرفقته أشقاء زوجته الثلاثة، داخل شقة بشارع متفرع من مكرم عبيد بمدينة نصر.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، كانت قد ألقت الأسبوع الماضي القبض على محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، بأحد الأكمنة الأمنية بشارع كورنيش النيل بإمبابة، أثناء استقلاله سيارته الملاكي.