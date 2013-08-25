أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

القبض على الذراع اليمنى لـ"الظواهري" و3 من أشقاء زوجته

Google+ Print
القبض على الذراع اليمنى لـ"الظواهري" و3 من أشقاء زوجته القبض على الذراع اليمنى لـ"الظواهري" و3 من أشقاء زوجته

كتب : محمد بركات منذ 35 دقيقة

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، برئاسة اللواء جمال عبدالعال، القبض على داوود خيرت سليمان، الذراع الأيمن لمحمد الظواهري، باحدى الشقق بمدينة نصر.

وقال مصدر أمنى إنه تم القاء القبض على خيرت، وبرفقته أشقاء زوجته الثلاثة، داخل شقة بشارع متفرع من مكرم عبيد بمدينة نصر.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، كانت قد ألقت الأسبوع الماضي القبض على محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، بأحد الأكمنة الأمنية بشارع كورنيش النيل بإمبابة، أثناء استقلاله سيارته الملاكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة