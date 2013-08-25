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وزارة الشباب تطلق “قوافل التعليم المدني” بالمحافظات سبتمبر المقبل

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وزارة الشباب تطلق “قوافل التعليم المدني” بالمحافظات سبتمبر المقبل وزارة الشباب تطلق “قوافل التعليم المدني” بالمحافظات سبتمبر المقبل

تنفذ وزارة الشباب برئاسة المهندس خالد عبد العزيز برنامج (قوافل التعليم المدني) لنشء وشباب خلال الفترة من 10 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر المقبل داخل 12 محافظة بهدف تنمية غرس قيم المشاركة الفاعلة والمواطنة بين أوساط النشء والشباب.

وأوضح بيان لوزارة الشباب اليوم الأحد أن البرنامج يرتكزعلى تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل يتدرب خلالها المشاركون على محورين :الأول يتمثل فى إحدي الموضوعات التي تتضمنها وحدات التعليم المدني الخمسة المتمثلة فى (المواطنة ، المشاركة ، الحقوق والمسئوليات ، الشباب والدولة ، الشباب والتنمية) ، بينما يتضمن المحور الثاني التعبيرعن قيم المشاركة من خلال رسومات وفقرات فنية للنشء ، ومناظرات ومحاكاة للشباب.

وأضاف البيان أن البرنامج سيتم تنفيذه في محافظات الفيوم ، المنيا ، أسيوط ، المنوفية من خلال ثلاث قوافل للنشء فى المرحلة العمرية من 13 حتى 17 عاما وثلاث قوافل أخرى للشباب من 18حتى 25 عاما بكل محافظة بواقع 60 مستفيدا لكل قافلة.

وأشار إلى أنه يمكن للنشء والشباب الراغبين المشاركة فى البرنامج تسجيل بياناتهم من خلال الإدارة الفرعية أو مركز الشباب الذي سوف يتم فيه تنفيذ البرنامج به ، وتقوم الصفحة الرسمية لوزارة الشباب على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك” بنشر أسماء مراكز الشباب التي يتم التنفيذ بداخلها ، وكذا مواعيد التنفيذ.

أ ش أ

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