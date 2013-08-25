1300 شاب من دول العالم يغرسون أشجار السلام “بشرم الشيخ”

اختتم 1300 شاب من كل دول العالم فعاليات ملتقى الشباب الدولي بشرم الشيخ بغرس اشجار السلام بحديقة النباتات الدولية بشرم الشيخ برفقة الدكتورة ليلى راشد اسكندر وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واقيم فى المساء حفل كبير حضره خالد عبد العزيز وزير الشباب والناشط خالد تليمه نائب وزير الشباب ورئيس هيئة تشيط السياحة والذى اقيم تحت رعاية جمعية محبى السلام التي يراسها رجل الاعمال المشهور عماد عزيز.

وقال خالد تليمه نائب وزير الشباب فى الكلمة التي القاها ان شباب مصر وطلابها ناضل منذ الحزب الوطنى الاول مع مصطفى كامل حتى ثورة 25يناير مشيرا الى ان هذا الشباب هو نفسه الذى ناضل خلال العامين الماضيين ضد محاولة انتاج نظام استبدادي اخر وطالب الشباب الدولي ان يحكوا فى بلادهم عن احمد حرارة الذى فقد عينيه من اجل الحرية والطالب جابر صلاح” جيكا” الذى فقد حياته من اجل الحرية واضاف تليمه ان شعب مص ر لن ولم يكون خانع لاى حاكم ديكتاتوري بل يمنح فرصة للحاكم حتى ينحاز لصالح شعبه وطالب الشباب الدولي ان يرسلوا رسالة فى بلدانهم ان المصريين يحبون السلام والديمقراطية ولكنهم لن يسمحوا لاحد بان يتدخل فى شئونه ولا يسحق أحلامه من اجل تحقيق مصالحة”

واكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء انه يتمنى ان تصل رسالة من كل شباب العالم بان شرم الشيخ مدينة السلام التي غرس بها شباب 113 دولة اشجار السلام فى الحديقة الدولية للنباتات بشرم الشيخ مشيرا الى ان سيناء الجنوبية تعم بالأمن والاستقرار الأمني وتختلف تماما عن محافظة شمال سيناء.

وقد القت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة كلمة باللغة الانجليزية حازت اعجاب الشباب الدولي وقالت اسكندر خلال وجودها فى حديقة النباتات ان وجود شباب 127 دولة فى شرم الشيح يزرعون اشجار السلام والمحبة دليل على ان مصر امنة وقوية مشيرا الى انها تسعى لتطوير المحميات الطبيعية بسيناء عن طريق تدريب العاملين بها واستثمار تلك المحميات لجذب السياحي لسيناء.

بينما قام هاني عزيز رجل الاعمال رئيس جمعية محبى السلام بتكريم جميع من شاركوا من القيادات فى انجاح مؤتمر الشباب الدولي بدءا من رئيس الوزراء والمحافظ والوزراء الحاضرون وقيادات الداخلية وطالب جميع الشباب بتحية الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لأنه قاد مصر لعبور اخر نحو السلام والديمقراطية والقى عماد عزيز رجل الاعمال والمشهور ورئيس مجلس ادارة فنادق سافوى العالمية كلمة باللغة الانجليزية للشباب الدولي.

وقال السفير ناصر حمدي رئيس هيئة تنشيط السياحة ان مصر يوجد بها كل انواع السياحة وانه من افضل الدول سياحيا وان شعبه مضياف محب للسياح مشيرا الى ان شرم الشيخ وجنوب سيناء والبحر الاحمر امنة تماما.

بينما تعهد الشباب الدولي بالدعاية لمصر سياحيا لانهم عاشوا افضل ايام حياتهم فى شرم الشيخ وانها من افضل الدول سياحيا.

وقالت نسمة نافع نائب رئيس مجلس ادارة جمعية محبى مصر السلام ان الفترة القادمة سوف نسعى بالشباب للدعاية لمصر بكل الطرق مشيرة الى ان الشباب المصري سوف يتواصل عبر المواقع الالكترونية مع اعضاء الجمعية والشباب الدولي الذى يصل اعدادهم لأكثر من 90 الف شاب حول العالم للدعاية لمصر واظهار الحقائق.

وقالت سارة راشيل من الجزائر انها رات كل ما هو جميل فى شرم الشيخ وانه لا تصدق الاعلام الغربي عما يقال عن مصر من عدم استقرار الاحوال الامنية وانها ترى مصر خلال الفترة القادمة انها دولة واعدة سوف تقود الشرق الاوسط.

وقد بعث الشباب الدولي برسالة حب وسلام من سيناء الى كل من يحاولون تقسيم المجتمع ان اجهزة الدولة سوف تنتصر بشبابها وانها اقامت مؤتمر للشباب الدولي ناجح رغم الظروف التي تمر بها مصر و وقام الشباب بإنارة الشموع والتليفونات المحمولة تعبيرا عن السلام الذى سوف يعم مصر.