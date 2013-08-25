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تأجيل دعوى وقف بث قناة الحافظ إلى 19 أكتوبر

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تأجيل دعوى وقف بث قناة الحافظ إلى 19 أكتوبر تأجيل دعوى وقف بث قناة الحافظ إلى 19 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإداري “دائرة الاستثمار” برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المطالبة بغلق قناة الحافظ لتحريضها على الفتنة إلى 19 أكتوبر. كان طارق محمود المحامي قد أقام دعوى قضائية مطالبا بغلق القناة بعد ان قامت بالتحريض على العنف وإثارة الكراهية في المجتمع.

وأوضح المدعي في دعواه التي حملت رقم 59658 لسنة 67 ق ان القناة دأبت في الفترة الأخيرة على تحريض جموع المصريين والعمل على اثارة الفوضى عن طريق عاطف عبد الرشيد مدير القناة وبالاشتراك مع عبد الله بدر المحبوس حاليا في قضية سب الفنانة الهام شاهين ، مؤكدا ان هدف القناة هو الهجوم على الفنانين والإعلاميين ووصفهم بالزنا والفجور. وقد إختصم المدعي في دعواه وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومدير قناة الحافظ.

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