محافظ أسيوط يستقبل رئيس هيئة مياه الشرب لبحث أعطال الشبكات

ناقش اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظة والبحث عن حلول لإصلاح بعض المحطات كثيرة الأعطال خلال استقباله المهندس السيد العشرى رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وجمال ادم سكرتير عام المحافظة ورئيس قطاع شركة المقاولون العرب بأسيوط المهندس حسن عبد الغنى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وذلك بمكتبه صباح اليوم.

> وقال “حماد” أن المحافظة على استعداد كامل لتقديم كافة أشكال الدعم للمشروعات المتوقفة أو المعطلة لتحقيق انجاز بها .

> وأضاف علينا العمل على حل المشاكل المتكررة لمحطة الصرف بمنطقة البركة التى تخدم مدينة أسيوط والإنتهاء من المحطات الجارى تنفيذها فى مدن ومراكز المحافظة لأنها من أولويات المعيشة للمواطن وأكد المهندس السيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ان الهيئة حريصة على وضع حلول جذرية لحل المشكلات التى تعترض الانتهاء من اقامة مشروعات المياه والصرف الصحى وتشغيلها مع توفير كافة الامكانات المالية والفنية والهندسية لوضع الحلول المناسبة .

> واشار ” العشرى ” الى انه سيتم التنسيق بين الهيئة وشركة المياه لتشغيل محطة الطوابية للمياه المرشحه بأبنوب بالشكل الأمثل حتى يتم تجنب قطع المياه المتكرر عن المواطنين.