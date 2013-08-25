«حفظى» ينتهى من كتابة (من «أ» لـ«ب»)

الفيلم إنتاج مصرى سعودى لبنانى إماراتى.. والتصوير نهاية أكتوبر

كتب : محمد عبدالجليل الأحد 25-08-2013 08:18

كشف المنتج والسيناريست محمد حفظى عن انتهائه من كتابة فيلم كوميدى جديد بعنوان «من أ لـ ب» من إخراج الإماراتى على مصطفى، الذى يشارك فى إنتاج الفيلم مع «حفظى»، والمنتج السعودى محمد التركى والمنتج اللبنانى بول بابوجينا، وبدعم من مؤسسة «أبوظبى» للسينما.

عن التجربة يتحدث محمد حفظى، قائلاً: «الفيلم يدور فى إطار كوميدى حول رحلة ثلاثة أصدقاء من أبوظبى إلى بيروت، التى يقومون بها إحياء لذكرى صديقهم الرابع الذى توفى فى حادث، وخلال الرحلة يعيدون اكتشاف أنفسهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض من خلال مواقف كثيرة يتعرّضون لها خلال الرحلة التى تستغرق مسافة 2500 كيلومتر على مدار ثلاثة أيام، وتواجههم العديد من الصعوبات أثنائها، فتضفى على مغامرتهم لحظات من المرح والمواقف الكوميدية».

وأضاف «حفظى»: «الفيلم سيتضمن بجانب أبطاله الثلاثة مجموعة من النجوم كضيوف شرف من عدد من الدول العربية، وحتى الآن لم نستقر على أبطال العمل بشكل نهائى، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير العمل فى نهاية شهر أكتوبر على مدار ستة أسابيع عبر دول عربية مختلفة، من بينها أبوظبى، وعمان، والأردن ولبنان».

وأشار «حفظى» إلى أنه لا يشترط فى الممثل المصرى أن يكون نجماً كبيراً، لافتاً إلى أن أبطال العمل فى منتصف العشرينات، مما يعنى أنه لن ينتمى إلى شريحة «السوبر ستار»، وأكد أن نفس الأمر ينطبق على الممثلين السعودى والسورى اللذين سيشاركان فى البطولة.

وعن فيلمه الأخير «أسوار القمر» للمخرج طارق العريان، قال «حفظى» إنه شاهد نسخة العمل النهائية منه، وإنه سعيد بالمستوى الذى خرج عليه الفيلم فى النهاية، وإن كان قد تمنى ألا يتم تأجيله كل هذه الفترة، لافتاً إلى أنه لا يعرف حتى الآن الموعد النهائى لطرحه فى دور العرض.