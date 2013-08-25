بالصور| عرض فني تركي في رام الله

كتب : الأناضول الأحد 25-08-2013 10:37

تعرف جمهور كبير من الفلسطينيين المهتمين بالموسيقى التركية على مراحل تطور الفن التركي، من خلال أمسية فنية غنائية أقامتها فرقة أسطنبول على خشبة مسرح القصبة بمدينة رام الله مساء أمس، بالتعاون بين مؤسسة "تيكا" التركية ووزارة الثقافة الفلسطينية.

وقال وليد عبد السلام، المدير العام في وزارة الثقافة، إن "الأمسية الموسيقية التي تقام لفرقة أسطنبول التركية كانت مميزة، نظرًا لأن الفرقة المكونة من سبعة أشخاص والذين يستخدمون الآلات الموسيقية التقليدية التركية، قدموا مقطوعات موسيقية من مختلف مراحل الفن التركي".

وخلال الأمسية، نقل وليد عبد السلام للحضور تحيات وزير الثقافة أنور أبو عيشة، ورحب باسم الوزارة بالفرقة التركية وبالتعاون القائم مع مؤسسة "تيكا".

وقدمت الفرقة معزوفات موسيقية مختارة من الثقافة التركية العربية المشتركة، وهذه المقطوعات تعزف من القرن السادس عشر حتى اليوم.

وكانت الفرقة نفسها أقامت عرضًا فنيًا آخر في مدينة القدس الأسبوع الماضي.