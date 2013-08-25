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مارسيل خليفة يغني لجمهوره على وقع "انفجارات لبنان"

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مارسيل خليفة يغني لجمهوره على وقع "انفجارات لبنان" مارسيل خليفة يغني لجمهوره على وقع "انفجارات لبنان"

كتب : الأناضول الأحد 25-08-2013 11:25

وحيداً برفقة عوده، أطل الفنان اللبناني مارسيل خليفة على جمهوره، متحدياً الأوضاع الأمنية التي يعاني منها لبنان، ليُحيي حفل ضمن فعاليات مهرجانات "بعلبك" الدولية، ولكن بمنطقة "الجديدة" (شمال العاصمة بيروت)، بعد أن انتقلت من مكانها الأساسي في قلعة بعلبك التاريخية، شرق لبنان، بسبب سوء الأوضاع الأمنية هناك.

يشار إلى أن منطقة بعلبك الهرمل، تتعرض إلى إطلاق صواريخ من الأراضي السورية بين الحين والآخر، وذلك بسبب القتال الدائر في سوريا بين النظام والمعارضة، فضلاً عن عمليات خطف متبادل بين العشائر هناك مقابل فدية مالية.

الإجراءات الأمنية في هذه الليلة كانت مكثفة على غير العادة، إذ تم تأمين المنطقة ومنعت سيارات الزوار من أن تركن في محيط الاحتفال، كما أغلقت جميع المفارق التي توصل إلى مدخل الحفل، تحسباً لأي أحداث أمنية طارئة قد تحدث، بعد سلسلة السيارات المفخخة التي طالت عدة مناطق في لبنان مؤخراً.

في هذه الليلة، أراد خليفة أن يتخلى عن الأوركسترا التي ترافقه عادة، مكتفياً بعوده، وبابنه ساري خليفة الذي رافقه طيلة الحفل، مع آلته الـ"تشيلو".

ومع دخول الفنان الكبير، طلب من الجمهور أن يقف دقيقة صمت، احتراماً لأرواح الشهداء الذين سقطوا في طرابلس، وبعدها افتتح الحفل بمعزوفة خاصة له على العود.

وبعدها قدم خليفة أغنية "قومي طلعي علبال"، ولأن الحضور السياسي كان غائباً عن الحفل قال الفنان خليفة مازحاً: "لأنه ليس هناك حضور سياسي اليوم، سوف أغني أغنية، إهداء للأمراء والوزراء والنواب، الذين عندما تنتهي ولايتهم يخلفهم أولادهم وأحفادهم".

وتابع خليفة قائلاً: "لذلك سأحييهم لأول مرة على طريقتي، عبر أغنية "كرمال عينك يا ملك الملوك واجب علينا نشكر الذين خلفوك"، وردد الجمهور كلمات الأغنية من بعده.

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