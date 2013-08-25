سما المصري في كليب جديد تكيد قطر و"الجزيرة": "أيوة إحنا عبيد البيادة"

كتب : أحمد العميد منذ 42 دقيقة

كعادتها خرجت الفنانة الاستعراضية سما المصري، على متابعيها بكليب ساخر جديد، وجهت فيه انتقادات لاذعة لقناة الجزيرة ودولة قطر، معربة فيه عن حب المصريين للجيش المصري وتأييده المطلق له.

"مالك بينا ياجزيرة خليكي في الخيمة والنحلتين، أيوة احنا عبيد البيادة، ونحب الجيش حب عبادة أما انتي عبيد لبيريز وأوباما".. عبر هذه الكلمات تهاجم "المصري" قطر وقناتها "الجزيرة".

واستعرضت "المصري" خلال الكليب الجديد، تشبيهها الساخر لمطالب الإخوان وحلفائهم من قطر وأمريكا بعودة مرسي، باستعادة "النقطة" من الراقصة، متابعة "يا مستني يرجع مرسي السلطة يا مستني الراقصة ترجع النقطة"، وأضافت "هو أي كشك طالع على البحر، هيعملي فيها دولة"، ساخرة من مساحة دولة قطر المطلة على الخليج العربي.