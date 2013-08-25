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من هنَّ العارضات الأغنى في العالم؟

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من هنَّ العارضات الأغنى في العالم؟ من هنَّ العارضات الأغنى في العالم؟

تصدَّرت عارضة الأزياء البرازيليَّة الشَّهيرة "Gisele Bündchen" في قائمة أغنى عارضات الأزياء للمرَّة السَّابعة على التَّوالي في قائمة أصدرتها مجلَّّة "فوربس"، حيث حصلت" Gisele" خلال سنة واحدة على $42 مليون من خلال عملها في الحملات الدعائيَّة، وعرض منتجات أشهر دور الأزياء، منها: H&M ، Chanel، Pantene ، و David Yurman، بالإضافة إلى حصتها في أسهم علامة الأحذية البرازيليَّة "Grendene"، وعلامة اللانجري الخاصَّة بها.
جاءت في المرتبة الثَّانية الجميلة الأستراليَّة التي حصلت خلال الـ 12 شهرًا الماضية على $7.2 مليون دولار بفضل خط المنتجات التجميليّة الذي أطلقته "Kora Organics"، والحملات الدعائيَّة لدور أزياء كبيرة، منها: Qantas ، David Jones ، و Mango.
لن يتمكَّن أحد على ما يبدو من انتزاع المرتبة الأولى من "Gisele Bündchen" في المستقبل القريب؛ نظرًا للفرق الكبير بينها وبين منافستها في المرتبة الثَّانية.

شاهدي في الصُّور القائمة الكاملة لأغنى عارضات الأزياء في العالم.

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سيدتي