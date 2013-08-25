لاناقتك قمصان تحمل أجمل الرسومات

اعتدنا على رؤية القمصان التي تحمل رسومات وشعارات مختلفة لدى محلات الأزياء العاديَّة، ولكن يبدو أنَّها لفتت نظر أشهر دور الأزياء العالميَّة في صيف 2013، حيث أطلقت كل دار قميصًا يحمل صورة أو رسم عصريّ وجميل.

وقد أطلقت أشهر الدور الفرنسيَّة "Chanel" قميصًا حمل رسوم توربينات الهواء التي شاهدناها في صالة العرض، وعبَّر المصمم "Phillip Lim" عن حبِّه لمدينة نيويورك بإطلاق نسخته الخاصَّة من قميص "I Love NY" الشَّهير.

واشتهرت كذلك القمصان التي تصوِّر رأس النمر لدى دور أزياء مختلفة، مثل:"Kenzo ، و"Zara "، كما تعددت أماكن تواجد القمصان القطنيَّة المرسومة مع انتشارها كاتجاه من اتجاهات الموضة العالميَّة.

ننصحك باختيار قميص يتناسب مع أفكارك وذوقك الخاص لتتألَّقي به في إطلالة مريحة وعصريَّة وأنيقة.