تصاميم Zac Posen لأناقة لافتة على السجادة الحمراء

تمضي النجمات وقتاً طويلاً في التخطيط لإطلالاتهنّ على السجّادة الحمراء وفي البحث عن الفستان المناسب.

وعلى ما يبدو، فإنّ المصمّم الأمريكيّ Zac Posen يتفهّم هذا الموقف جيّداً، إذ يُمكن أن نقول إنّه مصمّم للسجّادة الحمراء بامتياز.

تتميّز تصاميم Zac Posen بقصّاتها الهندسيّة الفريدة وألوانها الجذّابة، كما تجمع بين تصاميم هوليوود الكلاسيكيّة وجمال اتجاهات الموضة العصريّة في الوقت ذاته؛ وهذا ما يجعل تصاميمه خيار النجمات الأوّل لإطلالات السجّادة الحمراء.

لا يُمكن أن ننسى الفستان الكحليّ الأنيق الذي ارتدته Amanda Seyfried في حفلة SAG Awards، ولا الفستان العنّابيّ ذا الأكمام الطويلة في إطلالة النجمة Naomi Watts، في حفلة Golden Globe ، حيث لفتت إطلالتها هذه أنظار المصوّرين، وكانت من أجمل الإطلالات في الحفلة.

شاهدي في الصور أجمل إطلالات النجمات بتصاميم المصمّم الأمريكيّ Zac Posen .