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اجتماع عاجل بالجامعة العربية الثلاثاء بشأن سوريا

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اجتماع عاجل بالجامعة العربية الثلاثاء بشأن سوريا اجتماع عاجل بالجامعة العربية الثلاثاء بشأن سوريا

دعت جامعة الدول العربية اليوم الاحد الى عقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين لمجلس جامعة الدول العربية بعد غد الثلاثاء برئاسة بمقر الامانه العامه للجامعة العربية بهدف تدارس الاوضاع الخطيرة فى سوريا .

وقال نائب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير احمد بن حلى إن المجلس سيتدارس الاوضاع الخطيرة فى سوريا والناجمة عن تصاعد مسلسل العنف والقتال وعما تداولته وسائل الاعلام ” حول الجريمة المروعه التى وقعت فى منطقة الغوطة الشرقية بدمشق والتى اودت بحياة مئات الضحايا الابرياء جراء استخدام السلاح الكيماوى ضد المواطنين السوريين ” ، وعما ينتج عن ذلك من تداعيات وتطورات خطيرة على سوريا.

أ ش أ

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