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جبهة النصرة تتوعد بـ”غزو” القرى العلوية بسوريا بعد مجزرة الغوطة

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جبهة النصرة تتوعد بـ”غزو” القرى العلوية بسوريا بعد مجزرة الغوطة جبهة النصرة تتوعد بـ”غزو” القرى العلوية بسوريا بعد مجزرة الغوطة

توعّد زعيم “جبهة النصرة” في سوريا أبو محمد الجولاني بإطلاق سلسلة من الغزوات الثأرية ضد القرى العلوية رداً على هجوم الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وقال الجولاني بتسجيل صوتي نشر على موقع “يوتيوب”، “لقد دك النظام النصيري الغوطة الشرقية بعشرات الصواريخ المحملة بمادة كيميائية خانقة أدت إلى مقتل المئات من الأطفال والنساء، بعد أن أخذ ضوءاً أخضر من النظام الدولي الذي بدت شراكته بالجريمة واضحة جليّة”.

ووعد أهل الغوطة الشرقية بالثأر لدماء أبنائهم، وقال “إننا نعلن عن سلسلة غزوات العين بالعين.. غزوات تشن على القرى النصيرية (العلوية)، مقابل كل صاروخ كيميائي سقط على أهلنا في الشام ستدفع ثمنه قرية من قراهم بإذن الله وزيادة عليها نرصد ألف صاروخ يطلق على بلداتهم ثأراً لمجزرة غوطة الشام، فدماء أبناء السنة ليست رخيصة هينة كما يظن هؤلاء السفهاء”.

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