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"النموذج المتشدّد" في حمية نانسي عجرم ونيللي كريم

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"النموذج المتشدّد" في حمية نانسي عجرم ونيللي كريم "النموذج المتشدّد" في حمية نانسي عجرم ونيللي كريم

توضح حقائق علميّة أنّ الأشخاص يشتركون، وبشكل لافت، في الأفكار والمعتقدات والانفعالات التي تُشكّل عادات وسلوكيّات تناول الطعام. وقد قسّم العلماء تلك السلوكيات إلى 6 نماذج مختلفة، هي: نموذج الطفل ونموذج النعامة والنموذج المتشدّد والنموذج البطيء ونموذج الضغط العصبيّ ونموذج عطلة نهاية الأسبوع.
وتشترك النجمات نيللي كريم ونانسي عجرم وأنجلينا جولي وكيت ميدلتون، في "النموذج المتشدّد" في الحمية، في هذا الإطار.
ما هو "النموذج المتشدّد"؟
ـ السمة الأساسيّة: الوقوف على حدّي النقيض بين الإفراط في تناول الطعام والإلتزام بحمية قاسية لإنقاص الوزن، بحيث لا يكون هناك حلّ وسط بين السلوكين!
ـ السلوك الغالب: التفاؤل في تحقيق نتائج إيجابيّة في رحلة إنقاص الوزن.
ـ المعتقد الداخليّ: يزيد الطعام المفضّل الوزن ما بين رطل ورطلين في الشهر، ما يؤدّي إلى عدم السيطرة على الوزن بالشكل المطلوب.
ـ تحديد المشكلة: يلتزم هذا النموذج بحمية غذائيّة قاسية تجعله يشعر بالحرمان الشديد؛ الأمر الذي يؤدّي في كثير من الحالات إلى الملل ومعاودة اتّباع النظام القديم في تناول الطعام وعدم الإكتراث بالسعرات الحراريّة المتعلّقة به.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا النموذج يميل إلى الإفراط في تناول أطعمة الحمية الغذائيّة (الأطعمة المنزوعة الدسم أو بسكويت النخالة...).

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سيدتي