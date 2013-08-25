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اليوم..لجنة الخبراء تسلم الرئيس مسودة الدستور المعدل

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اليوم..لجنة الخبراء تسلم الرئيس مسودة الدستور المعدل اليوم..لجنة الخبراء تسلم الرئيس مسودة الدستور المعدل

تتوجه لجنة الخبراء اللجنة العشرة المكلفة بتعديل الدستور المعطل 2012، برئاسة علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر اللجنة، إلى رئاسة الجمهورية اليوم، الأحد، لتسلم للرئيس المؤقت عدلي منصور، النسخة النهائية من مسودة الدستور المعدل تمهيدا لعرضه على لجنة الخمسين.

وبلغ عدد مواد مسودة الدستور المعدل 198 مادة، بالاضافة إلى 3 مواد الغتهم اللجنة ولكنها تركت حسم الغائهم للجنة الخمسين وهما الغاء مجلس الشورى، ونسبة 50% عمال وفلاحين، والمادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور.

وكانت اللجنة قد انتهت من وضه اللمسات النهائية والتوقيع على نسخة الدستور خلال اجتماعها أمس بمقر مجلس الشورى، ولكنها لم تسلمها للرئيس لتأخر أعضاء اللجنة في عملية التوقيع ولتوجههم عقبها إلى تقديم واجب العزاء في وفاة والدة أحد المستشارين.

 

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