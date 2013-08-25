كيف تحصلين على ساقين لامعتين كنجمات هوليوود؟

لا تملك كلّ النساء سيقاناً جميلة الشكل. وغالباً ما ننظر إلى نجمات هوليوود نظرة حسد، بسبب تمتّعهنّ بسيقان مثاليّة. ولكنّ هذا لا يعني أنّ الحصول على ساقين لامعتين وجذابتين أمر صعبٌ، إذ يُمكن لتطبيق خطوات بسيطة أن يكفل القيام بهذا الأمر:

1- التمارين الرياضيّة

مارسي التمارين الرياضيّة الخاصّة بعضلات السّاق باعتدال، مثل رياضة الركض والمشي. لكن يجب أن تحرصي على عدم بناء الكثير من العضلات، لأنّ مظهرالعضلات البارزة تجعل ساقيكِ تبدوان كساقي الرجل؛ لذا حاولي جعل ساقيك تبدوان مشدودتين فقط.



2- الحلاقة:

يجب أن تتم الحلاقة بشكلٍ جيّد، خلال وقتٍ كافٍ، للحصول على بشرة سلسة، من خلال استخدام ماكينة حلاقة متعدّدة الشفرات، أو يُمكنكِ استخدام الماكينة الكهربائيّة.

وعند استخدام شفرة الحلاقة، عليكِ الاستحمام أوّلاً، ثمّ افركي ساقيكِ جيّداً، ثمّ ادهنيهما ببلسم الحلاقة، واحلقي الشّعر بحذر، ورطّبيهما على الفور، بعد الانتهاء من ذلك.

ملاحظة: تُفضّل الحلاقة مرّة واحدة كلّ بضعة أيّام.

3- الواكس "الشمع":

إزالة الشعر بالواكس هو أفضل طريقة للحصول على ساقين لامعتين. وتستمرّ نتائج هذه العملية لفترة أطول من الحلاقة، لأنّ الواكس ينتزع الشّعر من البصيلات. لكن عليكِ ترطيب ساقيكِ جيّداً مع مسّاج خفيف، بعد إزالة الشعر بالواكس، ما يجعل ساقيك ناعمتين دائماً.

4- الترطيب:

هناك العديد من الطرق لترطيب ساقيك، تتمّ عبر:

- كريم الترطيب: يمكنك ترطيب ساقيك يوميّاً مع مسّاج خفيف بعد الاستحمام، والحلاقة بالكريمات التي تحتوي على الخيار والصبّار، أو الفازلين، وهو المرطّب البتروليّ الذي لابدّ من أن تستخدميه لجسمك كله، وساقيك بالخصوص، ولو لمرة في الأسبوع، لأنّه مرطّب كثيف وغنيّ وفعّال.



- زيت الأطفال: هو أحد أفضل أنواع المرطّبات لسهولة امتصاصه عن طريق الجلد، ويعمل على ترطيب الجسم ومنحه اللمعان