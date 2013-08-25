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نصائح لتجنُّب انتفاخ العينين

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نصائح لتجنُّب انتفاخ العينين نصائح لتجنُّب انتفاخ العينين

إذا كانت بشرتكِ حسَّاسة، فعليكِ أن تقومي باستخدام مرطِّب خاصّ بمنطقة العينين؛ لأنَّ المرطِّب العادي قد يحبس الماء حول منطقة العينين، ممّا يُسبّب لها الانتفاخ. وإذا لم يكن لديكِ ميزانيَّة كافية لشراء أكثر من مرطِّب، حاولي اختيار المرطِّب ذي الأساس المائيّ؛ لأنَّه لا يُسبّب غلق المسامات كما يفعل المرطِّب ذو الأساس الدهنيّ.
ولتشعري بفائدة المرطِّبات، يفضَّل أن ترافقيها بتدليك بسيط ورقيق حتّى تمتصّ البشرة جميع المكوِّنات الضروريَّة. ولأنَّ التدليك قد يكون ضارّاً، إذا تمَّ بطريقة عشوائيَّة، "سيِّدتي نت" ينصحك بأن يتمّ التدليك برفق باستخدام السبّابة والوسطى، وبحركات دائريَّة خفيفة.

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