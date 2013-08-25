عيوب خلقيّة وتجميليّة في نجمات هوليوود

كثيراً ما نُعجب بنجمة من النجمات، ونراها رائعة الجمال، في الوقت الذي تُعاني فيه من عيب خلقيّ أو جماليّ غير مرغوب فيه؛ لا بل يزداد مع الوقت إعجابنا بالنجمة، بالرغم من هذا العيب أو ذاك، فنحن نحبّها كما هي؛ بفمها الكبير مثلاً، أو بأذنيها البارزتين أو....

لذلك، تابعي مع "سيدتي نت" نجماتك المفضّلات، وشاهدي صورهنّ، مع الإيضاحات المصاحبة التي تُشير إلى العيب الذي تعاني منه كلّ نجمة من النجمات.

كيم كردشيان: تُعاني كيم من وجه جامد جدّاً، وأنف رفيع، وشفاه غليظة، ووجنتين مرفوعتين؛ وهذه التفاصيل تُعتبر غير متناسقة.

ليندساي لوهان: بفضل التجميل، أصبحت هذه النجمة ذات شفاه كبيرة، لا تليق بملامح وجهها.

جورجيا ماي جاغيير: تعاني هذه النجمة من عيب خلقيّ صغير، وهو الأسنان المتباعدة.

فانيسا بارادايز: تعاني أيضاً هذه النجمة من عيب في شكل أسنانها المتباعدة.

كريستن دانسيت: تعاني هذه الجميلة من مشكلة في أسنانها، وهي تَقدُّم "أنيابها" على الأسنان الأماميّة.

جينيفر لوبيز: رغم ضخامة مؤخّرة هذه النجمة، إلاّ أننا نحبّها كما هي.

كيت هيدسون: تُعاني هذه الجميلة من عيب في أذنيها، إذ تظهرها الصور بأذنين بارزتين.

كريستن ستيوارت: تُعاني هذه النجمة من مشكلة ارتخاء الأذنين؛ ومع هذا نراها جميلة.

كارا ديليفيني: تُعاني كارا من كثافة شديدة في شعر حاجبيها؛ وذلك قبل أن تُصبح الحواجب العريضة موضة مرغوبة.

دريو باري مور: يُعتبر وجه هذه النجمة الدائريّ أحد عيوبها، إذ يظهرها بحجم ضخم.

سارة جيسيكا باركر: تُعاني من هذه النجمة من مشكلة في عظمة أنفها.

جوليا روبرتس: هي صاحبة فم واسع، تعوّدنا عليها به، ونراها جميلة.

جينيفر أنيستون: صاحبة فكّ عريض.

ريهانا: تتمتّع بأنف عريض، مع هذا هي جميلة جداً.

ريزي ويزرسبون: تُعاني من فكّ مثلّث الشكل.

راقبي الصور، وشاركينا رأيك بالنجمات اللواتي تحبّينهنّ، بالرغم من عيوبهنّ؟

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