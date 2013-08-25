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مدرب فالنسيا: أشعر بالعار لاننا قدمنا عرضا مثيرا للسخرية

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مدرب فالنسيا: أشعر بالعار لاننا قدمنا عرضا مثيرا للسخرية مدرب فالنسيا: أشعر بالعار لاننا قدمنا عرضا مثيرا للسخرية

برشلونة، (إفي): أعرب مدرب فالنسيا الإسباني ميروسلاف ديوكيتش اليوم عن استيائه من خسارة فريقه امام اسبانيول بثلاثة اهداف لواحد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر ديوكيتش في مؤتمر صحفي "لقد قمنا باداء مثير للسخرية ونشعر بالعار وعلى الاقل انا. أمل في عدم تكرار ماحدث اليوم".

وانتقد المدرب لاعبيه قائلا، "لم نستحق سوى ذلك. لم نكن موجودين اليوم. كانت مباراة سيئة للغاية وليس لدينا أي أعذار".

وتعرض فالنسيا لخسارة مخيبة على ملعب مضيفه إسبانيول بمدينة برشلونة اليوم بثلاثة أهداف لواحد في ثاني جولات الليجا.

ورغم تقدم "الخفافيش" بهدف الوافد الجديد البرتغالي هيلدر بوستيجا مبكرا، الا أن أبناء كتالونيا قلبوا الطاولة بثلاثية متتالية تناوب على تسجيلها ديفيد لوبيز وكريستيان ستواني والفرنسي تييفي بيفوما.

وتجمد بذلك رصيد فالنسيا عند ثلاث نقاط حصيلة فوزه في الجولة الأولى على مالاجا 1-0 ، بينما رفع إسبانيول رصيده لأربع نقاط بعد تعادله امام سلتا فيجو 2-2.

ويحل إسبانيول في الوصافة بشكل مؤقت خلف أثلتيك بلباو المتصدر، بينما يتواجد فالنسيا في المركز العاشر بجدول الليجا.

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