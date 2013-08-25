تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم.. والقنوات الناقلة

ست مباريات هامة تقام اليوم الأحد في جولة جديدة للمسابقات الأوروبية المختلفة التي انطلقت في سباق 2013-2014.

توتنام هوتسبر الإنجليزي يلتقي بسوانزي سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة الجزيرة الرياضية +5.

المباراة الثانية الهامة في سباق الدوري الإنجليزي ستجمع مانشستر سيتي مع كارديف، كذلك في الخامسة عصرا وتنقلها قناة الجزيرة الرياضية +10.

أما في إيطاليا، يستهل إنتر ميلان رحلته للانتفاض من حالته السيئة بمواجهة ضيفه جنوه في السادسة مساء، وتنقل الجزيرة +3 اللقاء.

ويفتتح روما مسيرته في الموسم الجديد بمواجهة مضيفه ليفورنو، وذلك في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها الجزيرة +9.

وبالانتقال إلى فرنسا، يلعب باريس سان جيرمان مباراته الثالثة في الموسم أمام نانت في الساعة التاسعة مساء، واللقاء على الجزيرة +6.

ومباراة المتعة الكتالونية، تجمع برشلونة بمالاجا في التاسعة مساء على قناة الجزيرة +3 وHD2.