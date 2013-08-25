أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم.. والقنوات الناقلة

Google+ Print
تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم.. والقنوات الناقلة تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم.. والقنوات الناقلة

ست مباريات هامة تقام اليوم الأحد في جولة جديدة للمسابقات الأوروبية المختلفة التي انطلقت في سباق 2013-2014.

توتنام هوتسبر الإنجليزي يلتقي بسوانزي سيتي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة الجزيرة الرياضية +5.

المباراة الثانية الهامة في سباق الدوري الإنجليزي ستجمع مانشستر سيتي مع كارديف، كذلك في الخامسة عصرا وتنقلها قناة الجزيرة الرياضية +10.

أما في إيطاليا، يستهل إنتر ميلان رحلته للانتفاض من حالته السيئة بمواجهة ضيفه جنوه في السادسة مساء، وتنقل الجزيرة +3 اللقاء.

ويفتتح روما مسيرته في الموسم الجديد بمواجهة مضيفه ليفورنو، وذلك في التاسعة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها الجزيرة +9.

وبالانتقال إلى فرنسا، يلعب باريس سان جيرمان مباراته الثالثة في الموسم أمام نانت في الساعة التاسعة مساء، واللقاء على الجزيرة +6.

ومباراة المتعة الكتالونية، تجمع برشلونة بمالاجا في التاسعة مساء على قناة الجزيرة +3 وHD2.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع