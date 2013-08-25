رفع أولى جلسات محاكمة «بديع والشاطر وبيومي» للمداولة.. والدفاع يطالب بإخلاء سبيلهم

قرر المستشار أمين فهمي القرموطي، رئيس محكمة جنايات جنوب، رفع أولى جلسات محاكمة 3 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر، ورشاد بيومي، في القضية المتهمين فيها بـ«التحريض على القتل، والقتل العمد والشروع في القتل، للمتظاهرين» في أحداث العنف التي وقعت، 30 يونيو الماضي، أمام مكتب الأرشاد، للمداولة. وطالب دفاع المتهمين الثلاثة بإخلاء سبيلهم، وأكد أن الإجراءات القانونية «غير صحيحة» وما تم معهم هو «اعتقالات». وشهدت الجلسة حضور إعلامي مكثف، بينما غاب المتهمين الثلاثة عن حضور أولى جلسات محاكماتهم نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وبناءً على اعتذار قدمته إدارة مصلحة السجون. كما اقتصرت إجراءات التأمين على وجود 5 سيارات أمن مركزي، ودبابتين تابعتين للقوات المسلحة.

شبكةعيونالإخبارية

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