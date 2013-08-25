استمرار مسلسل استقالات العاملين بـ«الجزيرة»

كتب : انتصار حسنى الأحد 25-08-2013 08:24

استمراراً لسلسة الاستقالات الأخيرة التى طالت قنوات الجزيرة الفضائية سواء «الجزيرة مباشر مصر» أو «الجزيرة الإخبارية» منذ حادث الحرس الجمهورى الشهير، تسربت أنباء عن وجود استقالات جديدة فى مكتب «الجزيرة الإخبارية» بالقاهرة آخرها استقالة المراسل عبدالبصير حسن وبالاتصال به أكد بالفعل أنه تقدم باستقالته منذ أسبوعين وامتنع بشكل نهائى عن العمل منذ ذلك الحين، وبسؤاله عن أسباب الاستقالة فضل عدم الخوض فى التفاصيل سلباً أو إيجاباً، يذكر أن مكتب الجزيرة قد شهد أيضاً عدداً من الاستقالات من مراسلين وصحفيين مثل حجاج سلامة وعلاء العيوطى وأسامة راضى وحاتم فريد وفاطمة نبيل وأحمد الكيلانى، وقد أكدت المصادر أن مكاتب «الجزيرة» سواء فى الدوحة أو فى عدد من العواصم العربية تشهد خلافات كثيرة بين إدارة القناة الرئيسية والعاملين فيها، ومن المنتظر أن يكون هناك مزيد من الاستقالات خلال الأسبوعين القادمين، وذلك على خلفية اعتراض العاملين بها على منهجها فى التغطية الإخبارية للأحداث فى مصر سواء من خلال «الجزيرة مباشر» أو «الجزيرة الإخبارية» أو القناة الناطقة بالإنجليزية والموجهة لأمريكا.