أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

استمرار مسلسل استقالات العاملين بـ«الجزيرة»

Google+ Print
استمرار مسلسل استقالات العاملين بـ«الجزيرة» استمرار مسلسل استقالات العاملين بـ«الجزيرة»

كتب : انتصار حسنى الأحد 25-08-2013 08:24

استمراراً لسلسة الاستقالات الأخيرة التى طالت قنوات الجزيرة الفضائية سواء «الجزيرة مباشر » أو «الجزيرة » منذ حادث الحرس الجمهورى الشهير، تسربت أنباء عن وجود استقالات جديدة فى مكتب «الجزيرة الإخبارية» بالقاهرة آخرها استقالة المراسل عبدالبصير حسن وبالاتصال به أكد بالفعل أنه تقدم باستقالته منذ أسبوعين وامتنع بشكل نهائى عن العمل منذ ذلك الحين، وبسؤاله عن أسباب الاستقالة فضل عدم الخوض فى التفاصيل سلباً أو إيجاباً، يذكر أن مكتب الجزيرة قد شهد أيضاً عدداً من الاستقالات من مراسلين وصحفيين مثل حجاج سلامة وعلاء العيوطى وأسامة راضى وحاتم فريد وفاطمة نبيل وأحمد الكيلانى، وقد أكدت المصادر أن مكاتب «الجزيرة» سواء فى الدوحة أو فى عدد من العواصم العربية تشهد خلافات كثيرة بين إدارة القناة الرئيسية والعاملين فيها، ومن المنتظر أن يكون هناك مزيد من الاستقالات خلال الأسبوعين القادمين، وذلك على خلفية اعتراض العاملين بها على منهجها فى التغطية الإخبارية للأحداث فى مصر سواء من خلال «الجزيرة مباشر» أو «الجزيرة الإخبارية» أو القناة الناطقة بالإنجليزية والموجهة لأمريكا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017