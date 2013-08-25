اتفاقية لبيع النفط بين فلسطين وفنزويلا "بسعر عادل"

أعلنت كراكاس أن فنزويلا والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب وقعتا، السبت، اتفاقات تشمل عقودا لبيع الأراضى الفلسطينية نفطا "بسعر عادل".

ووقعت الاتفاقات بعد اجتماع بين وزير الخارجية الفنزويلى إلياس خاوا ونظيره الفلسطينى رياض المالكى.

وقال الوزير الفنزويلى فى مؤتمر صحفى "إنه اتفاق تعاون وتضامن مع صناعتنا النفطية بيع للنفط بسعر عادل".

وتنص الاتفاقات على ضمانات لتسهيل تسديد ثمن النفط وتدريب الفلسطينيين على معالجة النفط وتوزيعه.

وقال المالكى، الذى يقوم بجولة فى أمريكا اللاتينية، إنه "سعيد جدا" بالاتفاق.

وفنزويلا عضو فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتملك أكبر احتياطى نفطى مثبت فى العالم. وهى تنتج ثلاثة ملايين برميل يوميا.