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سلفا كير يزور الخرطوم الجمعة القادم

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سلفا كير يزور الخرطوم الجمعة القادم سلفا كير يزور الخرطوم الجمعة القادم

يقوم رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت بزيارة رسمية للخرطوم ، يوم الجمعة القادم ، يلتقي خلالها بالرئيس السوداني عمر البشير وكبار المسئولين السودانيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزير الإعلام السوداني أحمد بلال، لصحيفة”الأهرام اليوم” الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد إن زيارة سلفا كير تأتي تتويجا للتقارب الذي حدث بين البلدين، وتوقع أن تحدث هذه الزيارة اختراقا كبيرا في ملف التفاوض والدفع بمصفوفة اتفاقيات التعاون بين البلدين إلى الأمام.

وأعرب بلال، عن أمله في أن تلقي التغيرات التي حدثت في جنوب السودان أثرا إيجابيا على التفاوض بين الطرفين.

أ ش أ

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