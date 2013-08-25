إحباط مخطط «حمساوى» لاقتحام السجون وتهريب «المرشد» والقيادات

القبض على 3 وضبط 50 قطعة سلاح.. والمقبوض عليهم: «حماس» خصصت 100 مسلح لتكوين خلايا إرهابية

كتب : أحمد عبدالعظيم الأحد 25-08-2013 07:23

كشفت مصادر سيادية مسئولة عن أن قوات الجيش والشرطة تمكنت من إحباط مخطط لكتائب عزالدين القسام لضرب عدد من المنشآت الأمنية والعسكرية وجنود وضباط بسيناء وتهريب قيادات الإخوان المحبوسين بعد تحريرهم من السجون.

وأوضحت المصادر أن المجموعة التابعة لكتائب عزالدين القسام والمكونة من 15 شخصاً، ضمن خلية مكونة من 100 شخص تم تكليفهم بالعمل فى مصر خلال الفترة المقبلة، قامت بتحويل أحد الأنفاق إلى جسر لنقل الأسلحة والعناصر المسلحة إلى سيناء، واختارته مكاناً لاختبائها، والانطلاق منه إلى استهداف المنشآت السيادية وعناصر الجيش والشرطة، والسجون الموجود بها مرشد وقيادات تنظيم الإخوان.

وقالت المصادر إن قوات الأمن المدربة على اقتحام الأنفاق والتعامل مع العناصر الإرهابية تمكنت قبل يومين من مداهمة النفق بعد رصده من قِبل رجال حرس الحدود، وعثرت بداخل على أكثر من 50 قطعة سلاح متنوع ما بين «آر بى جى» وآلى وطبنجات خرطوش وزى خاص برجال الجيش والشرطة، علاوة على خرائط توضح أماكن تمركز الأكمنة ومقرات عسكرية وشرطية فى سيناء ومدن القناة وأسماء وأماكن السجون الموجود بها قيادت تنظيم الإخوان. وتمكنت القوات من إلقاء القبض على 3 عناصر بينما فر باقى المجموعة إلى قطاع غزة عبر النفق الذى كانوا موجودين به، واعترفت العناصر المقبوض عليها فى التحقيقات الأولية الجارية معهم بأنهم والمجموعة التابعين لها مكلفون بمهاجمة رجال الجيش والشرطة والأكمنة الخاصة بهم ومحاولة الوصول إلى القاهرة بواسطة بطاقات رقم قومى مزورة، وتكوين خلايا بالقاهرة تضم تكفيريين وعناصر من الإخوان من أجل تنفيذ عمليات اقتحام للسجون أو عمليات استهداف مسلح لمواكب الشرطة أثناء ترحيل قيادات الإخوان بغرض تهريبهم.

فى سياق متصل، دفعت القوات المسلحة بمعدات إضافية من أجل فرض السيطرة الأمنية بشكل أوسع بجميع مناطق سيناء، وقال اللواء توحيد توفيق عبدالسميع، قائد المنطقة المركزية العسكرية، إن قوات المنطقة فى أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ توجيهات القيادة العامة بدفع قوات إضافية فى أى اتجاه استراتيجى وتنفيذ أى مهمة.