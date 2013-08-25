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«تمرد» فلسطين ترفض اتهامات «حماس» بتعاونها مع الأمن المصرى

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«تمرد» فلسطين ترفض اتهامات «حماس» بتعاونها مع الأمن المصرى «تمرد» فلسطين ترفض اتهامات «حماس» بتعاونها مع الأمن المصرى

كتب : محمد حسن عامر ووكالات الأحد 25-08-2013 07:54

رفضت حركة تمرد الفلسطينية ادعاءات جهاز الأمن الداخلى لحركة حماس وأجهزتها الإعلامية التى قالت إنها اعتقلت العديد من القائمين على حملة تمرد فى قطاع غزة، وإن جهاز الأمن المصرى شركاء لها وفق ما نقلته وكالة «فلسطين برس». وجاء فى مصور لمجموعة من الملثمين، هو الثانى لحركة تمرد على الظلم فى غزة: «نتابع عن كثب ما تقوم به الحركة المارقة فى قطاع غزة، حركة الظلم حماس؛ فقد خرجت علينا أبواق «حماس» يصفون فى حركة تمرد ما ليس فيها ويتهموننا بالخيانة والعمالة والعمل لحساب أجهزة مخابرات عربية وغربية؛ لذلك وجب علينا إيضاح عدة أمور لشعبنا، مشددة على أن ادعاءات «حماس» بأنها اعتقلت المسئولين عن الحركة ما هى إلا ادعاءات باطلة ولم يتم اعتقال أى احد من أفرادها.

كان النائب عن حركة حماس، يحيى موسى، قد اتهم «تمرد» بالسير تحت توجيه أجهزة مخابرات عربية وغربية منها أجهزة الأمن المصرى، الذين اعتبرهم شريكا.

وفى اتصاله مع «الوطن»، قال الدكتور أيمن الرقب، القيادى بحركة فتح: إن «حماس» حين تتهم أجهزة الأمن والمخابرات المصرية بأنها شريك لحركة «تمرد ضد الظلم فى غزة»، فهى تهدف إلى تحييد الجانب المصرى إذا تفاقمت الأحداث فى غزة فى حالة حدوث مواجهة بين حماس وشباب «تمرد»؛ حتى تنفى من البداية علاقتها بـ«تمرد غزة»، كى تفعل «حماس» ما بدا لها فى غزة. وأكد «الرقب» أن هذه الاتهامات تؤكد أن حركة حماس تعانى حالة تخبط بعد أن سقطت جماعة الإخوان فى مصر، ما اعتبرته «حماس» تعجيلا بنهايتها فى قطاع غزة، وانعكاسا لطبيعة تيارات الإسلام السياسى التى دوما ما تعتبر أى معارضة لها هى مؤامرة تستهدفها. وشدد «الرقب» على أن «تمرد» هى حركة من مجموعة من الشباب الرافضين لظلم حركة حماس ولا علاقة لهم بحركة فتح أو أى جهة خارجية، فقط هم يرون أنفسهم امتدادا لحركة تمرد المصرية ومنها استلهموا حركتهم بعد أن ن نجحت «تمرد» المصرية فى إسقاط الإخوان فى مصر.

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