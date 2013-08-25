مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجارعبوة ناسفة باليمن

أعلنت قيادة القوات الجوية اليمنية اليوم الأحد أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين باصابات مختلفة منهم أصابات خطيرة في انفجارعبوة ناسفة زرعت في حافلة مخصصة لنقل العاملين بالقوات الجوية.

وقال مصدر مسؤول فى القوات الجوية اليمني فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاحد – الذى طلب عدم ذكر اسمه – أن الانفجار الذى وقع صباح اليوم يحمل بصمات القاعدة ، لافتا النظر إلى ان عدد الوفيات مرشح للزيادة نظرا لوجود حالات حرجة بين المصابين فى الانفجار .

وأوضح أن الانفجار وقع أثناء توجه ضباط وطلاب الجوية على متن حافلة الى مقر عملهم على بعد مئات الأمتار من قيادة القوات الجوية شمالي العاصمة صنعاء وبالقرب من مستشفى السعودي الألماني على طريق المطار ، وتم نقل معظم المصابين إلى المستشفى العسكرى.

وقد استهدف الانفجار مقدمة الحافلة ، وأكد شهود عيان أن أشلاء الضحايا تناثرت في المكان، وسط انتشار أمني مكثف ، حيث أغلقت القوات الأمنية شارع المطار ، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار لنقل الجرحى لاسعافهم ، كما قامت فرق من البحث الجنائى باعمال التحرى وفحص مكان الحادث لجمع الادلة، وأشار المصدر إلى أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الحادث

تجدر الاشارة إلى ان العاملين بالقوات الجوية مستهدفون من جانب عناصر تنظيم القاعدة فى عمليات اغتيال وتفجيرات عديدة أسفرت مؤخرا عن مقتل وإصابة العشرات منهم بالإضافة الى مقتل أكثر من 27 طيارا وفنيا في حوادث سقوط طائرات حربية تقول القوات الجوية إن أعمالا تخريبية متعمدة تقف خلف غالبية تلك الحوادث بالإضافة الى الأسباب الفنية.

أ ش أ