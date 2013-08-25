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دورات تدريبية على استخدام الحاسب اللوحى بمدارس الوادى الجديد

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دورات تدريبية على استخدام الحاسب اللوحى بمدارس الوادى الجديد دورات تدريبية على استخدام الحاسب اللوحى بمدارس الوادى الجديد

قال علاء خليفة مدير مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن المركز بصدد تنظيم دورات تدريبية على كيفية استخدام الحاسب اللوحى الذى وافقت الوزارة على تجربته كإحدى وسائل التعلم المبتكرة، حيث تبدأ الدورات التدريبية اعتبارا من بداية الأسبوع القادم بمقر المركز.

وأضاف خليفة أن المشاركين فى الدورات التدريبية هم كوادر من المديرية، بالإضافة للموجهين والذين يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحاسب اللوحى بهدف نقل تلك الخبرات فى إطار فعاليات المشروع الذى يهدف إلى إيجاد طالب متميز، وقادر على مسايرة التطور التكنولوجى فى التعليم بهدف القدرة على ربطه ما حصل عليه من خبرات مع الواقع العملى والحياتى.

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