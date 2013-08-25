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اعتماد مليون جنيه لاستكمال أعمال الكهرباء والإنارة بالوادى الجديد

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اعتماد مليون جنيه لاستكمال أعمال الكهرباء والإنارة بالوادى الجديد اعتماد مليون جنيه لاستكمال أعمال الكهرباء والإنارة بالوادى الجديد

وافق اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، على عمليات طرح وإسناد مشروعات الكهرباء التابعة لمركز الفرافرة لاستكمال الإنارة بالمركز، حيث تمت الموافقة على اعتماد مليون جنيه لاستكمال تلك المشروعات، فى إطار خطة التنمية المحلية لمركز الفرافرة لتطوير شبكات الكهرباء والإنارة بالمركز.

وقال العقيد عبد الغنى السماحى، نائب رئيس مركز الفرافرة، إن إجراءات الطرح سوف تبدأ أول شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى باقى العمليات التى سيتم طرحها لمشروعات تحسين البيئة بالمركز بعد الانتهاء من البت المالى فى العروض المقدمة من الشركات المنفذة.

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