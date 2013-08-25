استعادة 336 سلاحا ناريا من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، فى استعادة 336 قطعة سلاح نارى من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية بالمنيا.

وأوضح مصدر أمنى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن الأسلحة التى نجحت الأجهزة الأمنية فى استعادتها شملت 43 بندقية آلية، و40 بندقية رصاص، و91 بندقية خرطوش، ومدفع جرينوف، و44 طبنجة، و117 "فرد محلى الصنع"، بالإضافة إلى 38 خزينة سلاح آلى، و2016 طلقة نارية مختلفة الأعيرة وجهازا لا سلكيا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، ومازالت الجهود مستمرة لضبط باقى الأسلحة المستولى عليها.