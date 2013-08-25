توزيع أوراق أسئلة امتحان "إنجليزى" للدور الثانى للثانوية بلجان القليوبية

بدأ منذ دقائق اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية فى أداء امتحان الدور الثانى فى مادة اللغة الإنجليزية، بعد توزيعها على 12 لجنة بالإدارات التعليمية بالقليوبية.

من جانبها أكدت الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنها حرصت على تحرك أوارق الأسئلة الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية من الساعة الرابعة فجرا فى حراسة مشددة من قبل عناصر من الشرطة ورجال القوات المسلحة، نظراً للظروف التى تمر بها البلاد من حظر التجوال وخشية من تأخر الأسئلة عن الطلاب.

وأكدت أنها كانت متابعة لسيارة نقل أوراق الامتحانات من مركز الأسئلة ببنها حتى تسليمها لعدد 12 لجنة على مستوى إدارات القليوبية وتوزيعها على الطلاب.